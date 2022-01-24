/674800/كارثة-في-الكاميرون-جامبيا-تنشر-بيان-يفيد-بحالات-تسمم-للاعبين-قبل-مباراة-غينيا

نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب جامبيا بيان يفيد بإصابة 3 من لاعبيه بحالات تسمم، قبل مواجهة غينيا بدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن المنتخب الجامبي عن إستيائه لإصابة الثلاثة لاعبين بالتسمم، بعدما تناولوا الطعام صباح اليوم في فندق الإقامة.

ويعاني ايبو توراي من تسمم غذائي وكان في تشكيل الفريق الأساسي أمام غيننيا قبل أن يتم استبداله خلال عمليت الاحماء، بجانب ونوح سونكو وسايدي جانكو، الذان يعانوا من نفس الحالة.

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين غينيا وجامبيا بأمم إفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين منتخبي غينيا وجامبييا، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

شهد المباراة على إهدار المنتخب الغيني، على العديد من الفرص في المباراة، والأكثر خطورة، في النصف الأول من اللقاء، ولكن بدون إي نتيجة إيجابية.

ويغيب نابي كيتا قائد منتخب غينيا ولاعب وسط ليفربول الإنجليزي عن لقاء اليوم للإيقاف، حيث سيعوضه مومودو با كوناتي في خط الوسط.

تصدر منتخب مالي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.

تشكيل جامبيا أمام غينيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

تشكيل منتخب غينيا أمام جامبيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي

نتيجة مباراة جامبيا وتونس

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.