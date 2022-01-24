/674806/في-عيدهم-ال70-وكيل-اتصالات-النواب-بفضل-جهود-الشرطة-مصر-استطاعت-القضاء-على-الارهاب

هنّأ النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية وكل العاملين بها بعيد الشرطة في ذكراه ال70 مؤكدًا أنه بفضل جهودهم وشجاعتهم الباسلة استطاعت الدولة القضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية، والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والفترة الأخيرة شهدت توجيه ضربات استباقية لهذه التنظيمات مما ساهم بشكل كبير فى القضاء عليهم ودحرها.

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وأضاف منصور، في بيان له اليوم ،أن هذه المناسبة الوطنية ترسم أصدق وأسمى آيات البطولة والفداء فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والتى مازالت هى العقيدة الراسخة للشرطة المصرية التى تواصل العمل ليلا ونهارا ضد الإرهاب والتطرف وأى أعمال خارجة عن القانون يضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها وتحية كبيرة من القلب لهم فى عيدهم، مؤكدًا أن العالم أصبح العالم يشهد على نجاحاتنا المتكررة فى ظل قيادة سياسية واعية بمقدرات الوطن ومواجهة ناجحة للمخاطر التى تحيط به،

وكيل اتصالات النواب: بفضل جهود الشرطة مصر استطاعت القضاء على الارهاب

وأشاد النائب أحمد نشأت منصور بما شهدته وزارة الداخلية الفترة الأخيرة من إدخال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك للتيسير عليهم وتمكينهم من قضاء خدماتهم وهم داخل المنزل، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة المصرية فى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى تطبيقات الذكاء الصناعى من خلال الاستثمار الأمثل لتلك الطفرة فى تطوير مجالات العمل الخدمى الجماهير، لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين. .