/674808/تكريم-بعثة-مصر-بالكاميرون-الجهاز-الطبي-للمسحات-الطبية

كرم حلمي مشهور رئيس بعثة المنتخب الوطني، في الكاميرون، فريق عمل المسحات الطبية في البطولة بقيادة شيماء واهدائها الميدالية التذكارية للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواصل الجهاز الطبي الخاص بالمسحات، في البطولة، على مدار اليوم، في حاولة الإطئنان على بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأجرت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الأثنين مسحة طبية، استعداداً لمواجهة كوت ديفوار، الأربعاء المقبل في السادسة مساء.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور ثمن نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

تصريحات سفير مصر بالكاميرون

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

مسحة كورونا منتخب مصر

وزاد "سيكون هناك 300 مشجع من مصر قادمين يوم المباراة هذا بالإضافة للجالية المصري في الكاميرون، سيكون لها تواجد بشكل كبير، ونبحث عن تذاكر الدرجة الأولى لإراحة الجماهير".

وتابع "لا أحب الحديث عن الأجواء في الكاميرون حاليا وأرى أن اللاعبين سوف يكون هناك تواجد جيد منهم خلال المباراة القادمة، ولديهم القدرة والرغبة في عبور هذه المرحلة الهامة للغاية".