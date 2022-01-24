/674804/رئيس-إسكان-النواب-يهنيء-الرئيس-السيسي-ووزارة-الداخلية-بعيد-الشرطة-ويؤكد--عيد-لكل-المصريين

هنأ النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكافة قيادات وزارة الداخلية والعاملين بها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن عيد الشرطة يجب أن يتخذ منه الشعب المصرى منهاج عمل حقيقى للتعاون الصادق من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية.

دوت الخليج

وأضاف حمودة، في بيان له اليوم ، أن رجال الشرطة البواسل قدموا تضحيات كبيرة من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الارهاب والشر والظلام، التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن الشرطة المصرية هى صمام الأمان الداخلى يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن.

النائب عماد سعد حمودة: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة جماعات الارهاب والشر

ولفت حمودة، إلى أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر، وذلك في ظل قيادة حكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لتحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين فضلًا عن مكافحة الفقر وتحسين أحوال محدودي الدخل.

النائب عماد سعد حمودة: رجال الشرطة صمام أمان لمصر ونقدر تصديهم لمحاولات ضرب الاستقرار

اختتم " رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير" بالتأكيد على أن عيد الشرطة لم يعد عيدا للشرطة المصرية فقط وإنما أصبح عيداً لكل المصريين يحتفلون فيه بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، كما أنه أصبح قدوة ونموذج أمام شبابنا في التضحية من أجل الوطن وترسيخه لقيم الانتماء والوطنية والحفاظ على الهوية المصرية.