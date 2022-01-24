  النائبة رقية الهلالى لـ دوت الخليج:الحكومة طمأنتنا أزمة وقف مشروع الإسكان برى سوهاج «فيديو وصور»

/674809/النائبة-رقية-الهلالى-لـ-تحيا-مصرالحكومة-طمأنتنا-أزمة-وقف-مشروع-الإسكان-برى-سوهاج-فيديو-وصور

تحدثت النائبة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب، لموقع دوت الخليج عن طلبها الخاص بمعاناة المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الري بسوهاج (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان) من وقف تنفيذ المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تمت مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

دوت الخليج

وأكدت النائبة الهلالى على أن موقف الحكومة فى المناقشات كان إيجابى ومقدر،ومثل رسالة طمأنة لأن نكون أمام فرصة جديدة لإنجاذ هذه الأزمة خاصة أن المواطنون المشاركون بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الرى بسوهاج، وهو مكون من أحد عشر عمارة سكنية بواقع 450 وحدة سكنية من إيقاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ المشروع وسحبه من المقاول ورفضت الهيئة مد مدة التنفيذ إلا بعد إعادة التسعير بالسعر الحالى رغم تنفيذ نسبة حوالى 30%من المشروع وقت الإيقاف وبعد أن عانى المشاركون من مشاكل الانتظار والتوقف لفترات طويلة جدا بسبب الإجراءات الإبتدائية والترسية والظروف العالمية لفيروس كورونا.

أكدت على أن هذه الأوضاع أدت إلى ضياع حقوقهم المالية والقانونية فى حق الحصول على وحدة سكنية غير هادفة للربح بغرض السكن فيها وبذلك أصبح المتضرر الوحيد من معاقبة الجمعية أو المقاول المنفذ لتجاوزهم مدة التنفيذ هو المشاركون وأصحاب الوحدات السكنية التى انتظروها لمدة تزيد عن اثنا عشر عاما وبعد أن قاموا بسداد مبلغ وقدرة حوالى 40مليون جنيه حتى تاريخه الإيقاف.

النائبة رقية الهلالى لـ دوت الخليج:الحكومة طمأنتنا أزمة وقف مشروع الإسكان برى سوهاج

وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أكد أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتوافق مع صحيح القانون حيث القدرة على الإنجاز يواجهها سنوات من التسهيلات إلا فى حالات القوة الجبرية التى تمنع من مواصلة العمل، مطالبا النائبة بتقديم مبررات قوية عملت على تعطيل أداء الجمعية والمقاول يتم الإعتماد عليها لتقديم تسهيلات، وهو الأمر الذى اتفق بشأنه النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان.