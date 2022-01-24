/674814/الأهلي-السعودي-يفاوض-كارتيرون-لتدريب-الفريق

أكدت عدة تقارير سعودية، عن نية مسئولوا نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً من بينسيك هاسي مدرب الفريق الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفتحت إدارة الأهلي خط مفاوضات مع كارتيرون لمعرفة طلباته حول تدريبه للفريق السعودي، خاصة بأنه يقود تدريب الزمالك في الوقت الحالي.

وكشف خالد سعود مدير الكرة السابق بنادي الفتح في تصريحات تلفيزيونية ببرنامج "أكشن مع وليد"، أن إدارة الأهلي أتفقت على أن كارتيرون المدرب المناسب للفريق في الوقت القادم.

وأشار إلى أن الاهلي أستقر على إقالة مدربهم الحالي، وأنهم بحثوا في أكثر من سيرة ذاتية، حتى أستقروا على التعاقد مع كارتيرون.

مرتضى منصور يعرض 2 لاعيبة للبيع وقرارات صارمة ضد كارتيرون

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فرض غرامات كبرى، على لاعبي نادي الزمالك عقب الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

تألق شيكابالا وثلاثي الفريق في مران الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك تألق لافت لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم خلال تدريبات القلعة البيضاء استعداداً لمباراة سيراميكا كليوبترا، ضمن لقائات الجولة الرابعة بكأس الرابطة المصرية.

وقام كارتيرون بعمل تقسيمة بين اللاعبين على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر نادي الزملك بميت عقبة، شهدت خلالها تألق لافت للرباعي، استعداداً لمبارة سيراميكا كليوبترا.

تأهيل طارق حامد ومحمود عبد العزيز

وأدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

رسمياً مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.