أسبوع الشتاء القارس.. الصقيع يستمر ومفاجآت فى طقس الأربعاء (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادى النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 03

بورسعيد 16 07

دمياط 15 08

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 17 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 04

بنى سويف 15 04

المنيا 15 05

أسيوط 15 05

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 08

أبوسمبل 19 08

الوادى الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11

مفاجآت فى طقس الأربعاء

اعتبارا من الأربعاء 26 يناير والخميس 27 يناير، فيسود انخفاض فى درجات الحرارة وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة وثلوج على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

الأربعاء 26 يناير

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا، على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة

كما تسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، وتسود أمطار خفيفة بنسبة 60% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد البحر المتوسط اضطرابات فى الملاحة البحرية وتصل سرعة الرياح 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج 3: 5 أمتار، فيما تصل سرعة الرياح فى البحر الأحمر 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج 2.5: 3.5 متر.

الخميس 27 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 28 يناير إلى الأحد 30 يناير

تتواجد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتواجد أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل وجنوب سيناء على فترات متقطعة.