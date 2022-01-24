وزير الخارجية: قمة COP 27 ستكون نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولى

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى المصرى الأمريكى الافتراضى حول تغير المُناخ الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "بناء الزخم وصولاً إلى COP 27"، وذلك بمشاركة المبعوث الرئاسى الأمريكى للمُناخ جون كيرى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار خلال الجلسة إلى اعتزام مصر البناء على الزخم الذى تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر فى جلاسجو واستثمار الإرادة السياسية التى عبرت عنها جميع الأطراف خلاله، وذلك للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى للالتزامات وفقا لاتفاق باريس حول تغير المناخ، ولتعزيز العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ على جميع الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعى الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، مضيفًا أن الدورة الـ 27 للمؤتمر فى مصر ستكون نقطة تحول على صعيد عمل المُناخ الدولى.

ونوه حافظ، إلى أن وزير الخارجية أكد كذلك على أن مصر ستحرص خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر على طرح أولويات القارة الإفريقية ذات الصلة بمواجهة تغير المُناخ، موضحاً أن القارة الإفريقية تعانى أكثر من غيرها من التداعيات السلبية لتغير المُناخ.

كما أعرب الوزير شكرى، عن تطلع مصر إلى تكاتف الجهود الدولية ذات الصلة بتمويل المُناخ، بوصفه المُحدد الرئيسى لقدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها، مضيفا أن الرئاسة المصرية ستسعى أيضا إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ خطوات فعلية على صعيد الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ وحث الدول على تعزيز مساهماتها المُحددة وطنيا وفقا لاتفاق باريس.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى إشادة وزير الخارجية بعودة الولايات المتحدة إلى القيام بدور فاعل فى الجهود العالمية للتصدى لظاهرة تغير المُناخ، وبما تُبديه من إرادة للانخراط بإيجابية مع مختلف الأطراف حول الموضوعات ذات الصلة، مُنوها أيضا بالدور الذى يقوم به القطاع الخاص والشركات الأمريكية فى التصدى لتبعات تغير المناخ وتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، معرباً فى هذا السياق عن التطلع إلى مواصلتها لهذا النهج خلال الفترة المقبلة، وإلى استمرار التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة خلال العام الجارى، والذى يشهد الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ياتى ذلك فى إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها وترأسها مصر فى نوفمبر 2022.