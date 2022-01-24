الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم بلقاح كورونا بين مصر والتشيك

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود السفارة المصرية ببراج، فى التوصل إلى اتفاق بين مصر والتشيك يقضى بالاعتراف المتبادل بين البلدين بشهادات التطعيم المتعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والصادرة عن وزارتى الصحة بالبلدين، اعتبارا من اليوم 24 يناير 2022، علما بأن اللقاحات المعترف بها بين البلدين تتضمن اللقاحات المعترف بها أوروبيا، وهى التى تقتصر على لقاحات استرازينيكا، وفايزر، وجانسن، ومودرنا، وكوفيد شيلد.





وصرح سعيد هندام، سفير مصر لدى التشيك، بأن قرار الاعتراف المتبادل باللقاحات سيسهم بقدر كبير فى تسهيل الانتقال بين البلدين ويساعد فى دعم حركة السياحة التشيكية إلى مصر، كما يعد عاملا هاما فى التيسير على الطلبة المصريين الدراسين بمختلف الجامعات التشيكية، علاوة على تيسير حركة رجال الأعمال بما يساعد فى دفع التبادل التجارى بين البلدين. يأتى الاتفاق فى إطار تعزيز التعاون بين مصر والتشيك، خصوصًا فى ظل ظروف جائحة كورونا، والحركة الكبيرة للسائحين التشيكيين والوافدين من مصر مما استلزم التيسير على مواطنى البلدين.

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