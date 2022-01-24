وفد مساعدى أعضاء الكونجرس: نتطلع للتعاون مع مصر لدعم جهود الأمن والسلام

استعرضت مساعد الوزير العلاقات التاريخية والتطورات الأخيرة فى العلاقات الثنائية بين الدولتين، وآخرها الحوار الاستراتيجى الذى عُقد بالعاصمة واشنطن فى 8-9 نوفمبر 2021، مشددةً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مخرجات الحوار، خصوصًا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومجموعة العمل المناخية، واتمام زيارة البعثة التجارية الأمريكية للاستثمار الأخضر إلى مصر.
وأكدت مساعد الوزير، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وأعربت عن أهمية مواصلة العمل على تعميق أطر العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المواقف والجهود المصرية ودور مصر الحيوى تجاه عدد من القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحرك المصرى النشط فى القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقى، فضلاً عن طرح الرؤية المصرية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخى، لا سيما فى ضوء استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وكذلك قضية سد النهضة، ومكافحة الإرهاب.
من جانبه، أعرب الوفد الأمريكى عن تقديره للدور الفاعل الذى تقوم به مصر لاستقرار المنطقة العربية والإفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية والدولية لدعم جهود الأمن والسلام فى المنطقة.
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