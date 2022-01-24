هيئة الدواء: إنتاج 25 ألف عبوة من عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكورونا

قال الدكتور حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، إن الهيئة تراقب كل الأسواق للحصول على كل الأدوية المضادة لفيروس كورونا، لتوفيره للمصابين داخل الدولة المصرية، بجانب توفره محليا بمجرد حصوله على رخصة الاستخدام الطارئ.

أضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن 5 شركات محلية حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج عقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا، وبهذا الأمر كان لمصر السبق في إنتاج الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع أنه تم استيراد المواد الخام لعقار "مولنوبيرافير" منذ أكثر من 8 أشهر، وتم إنتاجه محليا وتوفير 25 ألف علبة، وهناك مجموعة أخرى من الشركات ستعمل على إنتاجه في الفترة المقبلة لطرحه بشكل أكبر، مردفا: "رخصة الاستخدام الطارئ للدواء، أتاحته في المستشفيات وليس الصيدليات العامة، لأنه يتم أخذه من خلال إشراف طبي كامل، والدواء يمنع الوفاة والأعراض الخطيرة للفيروس بنسبة 50%".

وأكمل أن الدواء المنتج محليا في مصر يراعي البعد الاجتماعي من حيث الأسعار، قائلا: "الدواء في مصر بمثابة 1 / 10 في الأسعار، لأنه باهظ الثمن في الخارج، ولكن نحن راعينا البعد الاجتماعي للدواء في مصر، واللجنة العلمية لمكافحة كورونا، هي التي ستحدد دخوله البروتوكول من عدمه في الفترة المقبلة".