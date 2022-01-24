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بمناسبة عيدهم الـ70..

تتقدم أمانة حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، نواب وأعضاء هيئة مكتب، برئاسة المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب، لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق و اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج ولجميع قيادات ورجال الشرطة الأوفياء بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٠ الموافق ٢٥ يناير من كل عام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تلك الذكرى التي جسد فيها رجال الشرطة المصرية أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد، ولا يزالون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن ويدفعون بأرواحهم الذكية فداء الوطن لكي يعيش المصريون في أمن وأمان.

حزب «الشعب الجمهوري بسوهاج» لرجال الشرطة «كل عام وانتم بخير»

داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بدوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.

قافلة الازهر الطبية بقرية «شطوره » في سوهاج

على جانب أخر واصلت اليوم القافلة الطبية التابعة للأزهر الشريف عملها بقرية "شطوره" بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور محمد حسانين، مدير الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الازهرية، وشومان محمد أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كانت أيضا تلك القافلة الطبية تحت اشراف اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج وبالتنسيق مع الأزهر الشريف ومنطقة سوهاج الازهرية، وأكد الفقي أن قوافل الازهر الشريف يستفيد منها الاف المواطنين من الفقراء والمحتاجين، وتعمل تلك القوافل على تخفيف العبء عن كاهلهم.

وسبق وأعلنت منطقة سوهاج الازهرية أنه تحت رعاية الأزهر الشريف توجد قافله طبية جميع التخصصات من أساتذة طب الأزهر بالقاهرة بمحافظة سوهاج يوم الاحد ١/٢٣ والاثنين ١/٢٤ بمستشفى شطوره بقرية شطوره مركز طهطا، ويوم الثلاثاء ١/٢٥ ويوم الأربعاء ١/٢٦ بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة، والعمليات بمستشفى سوهاج العام يوم الخميس والجمعة، و الكشف والعلاج والعمليات بالمجان.

وتفقدت فريدة سلام – رئيس مركز ومدينة طهطا اليوم وبرفقتها شومان محمد – الوكيل الثقافي لمنطقة سوهاج الازهرية، و وائل ابوعليو – رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي شطوره، وأحمد عبدالسلام – سكرتير الوحدة، وشملت القافلة كافة التخصصات وشارك فيها أمهر أطباء جامعة الازهر الشريف، والكشف والعلاج والعمليات الجراحية بالمجان، وتتم العمليات في مستشفى سوهاج العام.

جدير بالذكر أن القافلة تمت على يومين واستفاد بها الاف المواطنين من أهالي القرية والنجوع والقرى المجاورة لها، ولم تكن تلك القافلة الاولى التى يبعث بها الازهر الشريف الى قرية شطوره، بل سبقها قوافل من قبل أستفاد منها الاهالي وأجريت لهم العمليات الجراحية والكشوفات والعلاج بالمجان.

ايضا قامت قوافل الازهر الشريف من قبل، وخاصة فى شهر رمضان الكريم بتوزيع معونات مواد غذائية على أهال القرية، وبناء منازل وتعريشها، وتجهيز عرائس من بيت الزكاة المصري، مما ادخل السعادة على الفقراء جميعا.

ودعا أهالي القرية بالتوفيق والسداد للقيادات السياسية بقيادة الرئيس - عبدالفتاح السيسي، ورجال الازهر الشريف بقيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب - شيخ الازهر الشريف، داعين ان ينعم الله على مصرنا الحبيبة باستمرار الامن والامان.