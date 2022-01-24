/674819/كأس-أمم-أفريقيا-جامبيا-تصنع-التاريخ-وتفوز-على-غينيا-بهدف-فيديو

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا منتخب جامبيا مباراة كبيرة وأستطاعوا أن يهددوا مرمى غينيا في أكثر من كرة، بينما سعى المننتخب الغيني أن يسجل واضاع فرصة خطيرة في أخر الدقائق أصدمت بالعارضة أهدرت عليهم التعادل.

وسجل موسى بارو هدف جامبيا الوحيد في الدقيقة 71 بعد انفارده الكامل بالمرمى ليشضعها بشك رائع على يمين الحارس.

لتتأهل جامبيا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا، وبعد ذلك تأهل تاريخي لأنهم يشاركوا بالبطولة للمرة الأولى بتاريخهم.

تشكيل جامبيا أمام غينيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

تشكيل منتخب غينيا أمام جامبيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي

نتيجة مباراة جامبيا وتونس

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

حكم مباراة غينيا وجامبيا

وأستقر الاتحاد الأفريقي بشكل كبير على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم مصري بالكامل، بداءاً من حكم الساحة حتى حكام غرفة الفيديو.

وسيكون أمين عمر سيكون الحكم الرئيسي، وسيتواجد الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمد معروف الحكم الرابع .

وفي غرفة الفيديو سيكون محمود عاشور حكم الفيديو ويعاونه أحمد الغندور كحكم مساعد للفيديو.