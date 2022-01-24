/674820/جهود-تطوير-المناطق-الآثرية-بالأقصر-وأسوان-بمناقشات-إعلام-النواب-صور

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مناقشة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب تامر عبد القادر، والنائبة داليا السعدني، بشأن ما انتهت إليه وزارة الآثار من أعمال تطوير للمناطق الأثرية بمحافظتي أسوان والأقصر، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذى كشف النقاب عن جهود المجلس الأعلي اللآثار فى عملية الترميم التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا وجود 22 مسلة مصرية فى إيطاليا، موضحًا أن هناك الكثير من المسلات التي لم يتم اكتشافها بعد.

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وأشار وزيرى إلى أن ما يوجد في مصر من مسلات منصوبة بالفعل هي: مسلتان في معبد الكرنك، ومسلة في معبد الأقصر، ومسلة في الأندلس، ومسلة في المطار، ومسلة في المطرية وأخرى فى التحرير ومسلتان بالمتحف المصري بإجمالي 14 مسالة تم ترميمها جميعا بأيدي مصرية وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز".

كما أوضح الأمين عام المجلس الأعلى للآثار أن مدينتي الاقصر وأسوان تشهد أهتمام غير مسبوق من الناحية السياحية والآثرية مشيراً إلي أن مدينة الاقصر علي الأخص تحظي بعظيم الاهتمام من قبل الوزارة بشكل دوري ويومي فنستطيع أن نقول أن هناك أعمال ترميم وتطوير بشكل يومي وبالعديد من النواحي سواء الآثرية أو المعمارية أو الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة وجميعهم بأيدي مصرية، ويتمثل أبرز ما تم بالمحافظة هو ترميم واجهة (معبد الأقصر) بالكامل هذا بعد فشل أكثر من 75 بعثة آثرية أجنبية لترميم تماثيل رمسيس الموجودة بالواجهة، ولكن نجح المرمم الآثري المصري بترميم أول تمثال للملك رمسيس وخلال سنة تم ترميم التمثال الاخر ويليه الثالث في 18/4/2019 بحضور رئيس مجلس الوزراء هذا بالأضافة لترميم الجانب الغربي بالكامل للمعبد وجاري الان ترميم الجانب الشرقي.

جهود تطوير المناطق الآثرية بالأقصر وأسوان بمناقشات إعلام النواب «صور»

ودعا الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، إلى زيارة محافظتي "أسوان والأقصر"، للوقوف على الإنجازات التى شهدتها المحافظات من عمليات تطوير، موضحاً أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهد اهتماما غير مسبوق من الناحية السياحية والأثرية، مشيراً إلى أن مدينة الأقصر على الأخص تحظى بعظيم الاهتمام من قبل الوزارة بشكل دوري ويومي.

وأضاف وزيري: "نستطيع أن نقول إن هناك أعمال ترميم وتطوير بشكل يومي وبالعديد من النواحي، سواء الأثرية أو المعمارية أو الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة وجميعها بأيدي مصرية، ويتمثل أبرز ما تم بالمحافظة هو ترميم واجهة (معبد الأقصر) بالكامل هذا بعد فشل أكثر من 75 بعثة أثرية أجنبية لترميم تمثال رمسيس الموجودة بالواجهة، ولكن نجح المرمم الأثري المصري بترميم أول تمثال للملك رمسيس وخلال سنة تم ترميم التمثال الآخر ويليه الثالث في 18/4/2019 بحضور السيد/رئيس مجلس الوزراء هذا بالإضافة لترميم الجانب الغربي بالكامل للمعبد وجاري الآن ترميم الجانب الشرقي".

وسرد وزيري عددا من الإنجازات التى تمت قائلا :"تم إزالة الاتساخات الموجودة علي جدران أعمدة معبد الكرنك مما نتج عنه ظهور نقوش وزخارف بألوان أبهرت العالم كله، كما تم اكتشاف العديد من رؤوس الكباش المهملة بطريق الكباش وترميمها، جميع اكتشافات البر الغربي تمت بأيادي مصرية وآيادي مصرية خالصة والتي أسفرت عن اكتشاف العديد من المقابر والتماثيل الهامة تم اكتشاف خبيئة العساسيف والتي وجدنا بها أكثر من 130 تابوت تم ارسالهم للعرض بالمتحف المصري الكبير.

واستطرد وزيري: "تم تهيئة العديد من المقابر بالبر الغربي لاستقبال ذوي الهمم هذا بالاضافة إلي العديد من المعابد مثل ( معبد الأقصر والكرنك والعديد من المعابد الأخري)، تم الانتهاء من تجديد مشروع إضاءة معبد كمومبو بالخارج، تم تزويد معبد أدفو ومعبد فيله بمنظومة خدمات سياحة وآثرية علي أعلي مستوي، مع إزالة الحشائش الضارة والتي تهدد المناطق الآثرية بمعبد فيله وتزويده بكافيتريا ضخمة تليق بالزائرين".

جهود تطوير المناطق الآثرية بالأقصر وأسوان بمناقشات إعلام النواب «صور»

وأوضح وزيري أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة للقيام باحتفالية كبير لظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل بتاريخ 22/2/2022، وتم ترميم مدينة طيبة بالكامل بما تشمله من بيوت آثرية وغيرها، وكذلك هناك العديد من ورش التدريب والتأهيل للعاملين بالمنظومة الآثرية، وحاليا قيد الانشاء مركز تدريب متكامل للعاملين كما أن هناك العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول ومن ضمنها (كوريا) لتدريب العاملين علي أعلي مستوي.