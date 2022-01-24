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/674821/مصكفى-بكري-مشاركة-فنانيين-مصريين-مع-منصة-نتفليكس-مؤسف

07:56 م - الإثنين 24 يناير 2022

قال النائب مصطفى بكري ان المجتمع له خصوصيته وثوابته، وهو ما يتعارض مع اهداف منصة نتفليكس والتي ترسم لنفسها اهداف سياسية ودائما ما تدافع عن المثلية الجنسية في المسلسلات والافلام الذي تقوم بعملها او تعرضها على منصتها،منوها أنه اصبحت تستهدف مجتماعاتنا لنشر المثلية الجنسية وهو ما يتصادم مع اخلاقنا وقيمنا.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاشية اليوم الإثنين لتناول القضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز، متابعا:" كيف يبدا التطبيع الاسرائيلي ؟ .. يبدأ واحدة واحدة، وهذا هو ما يراد بنا، حيث ان المنتج للفيلم معروف بمواقففه المعادية للقيم، موضحا ان فيلم ريش واشتباك، بدا فيه عداء للمجتمع المصري.

وتابع:" ما يؤلمني ان يكون هناك فناننين مصريين يشاركون في هذه الاعمال تحت اشراف منصة مثل نتفلكش تحمل توجه معينا ويخضعوا لشروطها".

وعن البيان العاجل الذي تقدم به بكري، أن البيان العاجل كان هدفه هو كيف تتعامل الدولة المصرية مع هذه الامور، حيث انه لا بد ان يكون هناك حل يملأ الفراغ، مشيرا إلى ان مجلس النواب هو ما يشرع القوانين وعليه دور كبير ايضا في هذا الامر .

ولفت بكري أنه تحدث عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز كظاهرة غريبة توجه سهامها للداخل المصري، حيث ان التصدي ليس للفيلم بل لما هو قادم بعد ذلك.