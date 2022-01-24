أسما شريف منير تعلن عن إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا

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دوت الخليج

حفيدة شريف منير تصاب بفيروس كورونا

وكتبت أسما شريف منير بخاصية "الاستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" قائلة:" لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا ستر".

أسما شريف منير تعلن عن إصابتها بالكورونا

كشفت الفنانة الشابة اسما شريف منير، تطورات الحالة الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت أسما شريف منير فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية استوري، لتطمأن الجمهور على صحتها، قالت فيه: "بقيت أحسن كتير، وهعمل مسحة بكرة، وان شاءالله تكوني سلبية، كنت مدرمغة ومتضايقة، لكن أنا في الحقيقة قوية، بسااعد نفس، وقومتها قولتلها اي الهبل اللي انتي فيه ده، قومي كدة وهتبقي أحسن".

وتابعت: "قولتلها عندك حاجات كتير حلوة في الدنيا لازم تشوفيها وتعشيها، وانا مش بعرف استسلم الاحساس الوحشة، فالنهاردة أنا فوقت وحسيت إني كويسة".

واختتمت اسما شريف منير الفيديو، بشكر جمهورها، مشوقة متابعيها لأعمال جديدة قادمة من المقرر أن تفاجئهم بها.

أسما شريف منير تدخل في عمل فني جديد

وكانت تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: "هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا".

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: "الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله".

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: "عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني".

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: "يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق".

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت:"أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم الـ 15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9".