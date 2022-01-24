/674826/فشل-إيطاليا-في-الذهاب-لكأس-العالم-مباشر-جعلها-تبحث-عن-عودة-بالوتيلي

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة تضم 35 لاعبًا لمعسكر تدريبي هذا الأسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتستعد إيطاليا لملحق تصفيات كأس العالم في مارس المقبل، إذ تواجه مقدونيا الشمالية يوم 24 مارس في مدينة باليرمو، قبل أن تلعب أمام الفائز من البرتغال وتركيا في استاد الدراجاو يوم 29 مارس.

قائمة إيطاليا

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".

إيطاليا تفشل في الذهاب لكأس العالم وتبحث في الملحق

فشل المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوزعلى أيرلندا الشمالية وأنتهت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن لقائات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم في أوروبا.

وبهذه النتيجة يفشل المنتخب الإيطالي في التأهل المباشر لكأس العالم 2022 بقطر، ويتجه للملحق ليلحق بالمنتخب البرتغالي الذي خسر أمس أمام صربيا.

وحاول منتخب إيطاليا أن يفوز في اللقاء، وهدد مرمى أيرلندا في أكثر من كرة، ولكن تألق حارس المرمى وخط الدفاع وحافظ علة نظافه مرماهم.

مجموعة إيطالية

وتأهلت سويسرا من المجموعة بعد أحتلاله المركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما جائت إيطاليا بالمركز الثاني برصيد 16 من النقاط.