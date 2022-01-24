/674827/محمد-عمارة-فيلم-أصحاب-ولا-أزمة-استهدف-السوق-المصري-ونتفليكس-منصة-دولية-غلقها-مستحيل

علق النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على الجدل المُثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يعرض على منصة Netflix ويضم عددا من النجوم العرب على رأسهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي، موضحا انه سوف يتناول هذه المشكلة بمبدأ علم التسويق.

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جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاشية اليوم الإثنين لتناول القضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز، موضحا أنه أي مشروع ناجح يعتمد على فكرة التسويق، موضح ان الفيلم استهدف السوق العربي والمصري، والدليل على ذلك الاستعانة بممثلين مصريين.

محمد عمارة: فيلم أصحاب ولا أزمة استهدف السوق المصري

ونوه النائب محمد عمارة أن لانتقاد يكون للعمل الفني، معترضا على توجيه الانتقادات للشخص بعينه، متطرقا في حديثه على ان منصة نتفليكس دولية وغلقها شيء مستحيل.

نتفليكس منصة دولية غلقها مستحيل

ونوه النائب محمد عمارة أن فكرة التسويق للإباحية والشذوذ الجنسي خارج تماما عن القواعد البشرية والالهية، مشيرا إلى ان فيلم أصحاب ولا أعز يناقش في جوهره قضية الستر والنفاق المجتمعي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه ليس معارض للفن ، حيث له دور كبير في غرس القيم المجتمعية وشاكلة يرتكز عليها الامن المصري.