فينسيت أبو بكر يقود الكاميرون امام جزر اقمر

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون عن تشكيلة فريقه لمواجهة جزر القمر، ضمن مباريات دور الـ16 من كاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب الكاميروني للفوز في لقاء اليوم والتأهل لدور ربع النهائي، ومواصلة نتائجة المميزة التي يقدمها خلال مباريات البطولة، بينما يريد منتخب جزر القمر أن يقدم نتيجة جيده أمام اصحاب الأرض على أمل التاهل للدور القادم.

وجاء تشكيل الكاميرون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي، ميشيل نجادو، جان كاستيليتو، نوهو تولو

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندريه زامبو، تشوبو موتينج

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل إكامبي، فينسيت أبو بكر

الكاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا

انتهى دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والذي شهد العديد من المفاجآت أبرزها خروج الجزائر حامل اللقب، وغانا صاحبة التاريخ الكبير في بطولات أفريقيا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أفضل حارس في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وساهم الشناوي في سعود مصر لدور الـ 16 بعدما حافظ على نظافة شباكة خلال مبارتين متتاليتين من أصل 3 ودخل مرماه هدف واحد في لقاء نيجيريا.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تصنع التاريخ وتفوز على غينيا بهدف «فيديو»

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقدم لاعبوا منتخب جامبيا مباراة كبيرة وأستطاعوا أن يهددوا مرمى غينيا في أكثر من كرة، بينما سعى المننتخب الغيني أن يسجل واضاع فرصة خطيرة في أخر الدقائق أصدمت بالعارضة أهدرت عليهم التعادل.

وسجل موسى بارو هدف جامبيا الوحيد في الدقيقة 71 بعد انفارده الكامل بالمرمى ليشضعها بشك رائع على يمين الحارس.

لتتأهل جامبيا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا، وبعد ذلك تأهل تاريخي لأنهم يشاركوا بالبطولة للمرة الأولى بتاريخهم.

تشكيل جامبيا أمام غينيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

تشكيل منتخب غينيا أمام جامبيا:

حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي