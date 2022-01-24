/674829/النائب-أحمد-فتحي-يرأس-اجتماع-لجنة-التضامن-لمناقشة-عدد-من-طلبات-الإحاطة-صور

شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن عدم وجود مبني مخصص للتضامن الاجتماعي بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.

دوت الخليج

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس المتعمد في تنفيذ توصيات لجنة التضامن الاجتماعي في شهر مايو 2021 بالموافقة على عمل مكتب تأهيل بمركز ومدينة المحمودية، وكذلك طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نبيل عسكر، بشأن البطء في انشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز أبو كبير بالشرقية.

وناقشت أيضا طلب مقدم من النائبة منال نصر، بشأن تطوير المركز الشامل لتأهيل المعوقين في محافظة المنيا، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه عبدالعاطي، بشأن عدم الاستغلال الأمثل لأراضي الشئون الاجتماعية بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين محافظة دقهلية.

كما تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن استغلال الدور العلوي بمبني التضامن الاجتماعي بقرية اكراش مركز ديرب نجم – الشرقية حتى يتم التمكن من استغلال الدور الأرضي لصالح مكتب بريد لخدمة أهالي القرية وكبار السن.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وأوضحت أنه ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة

وقالت النائبة: في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.