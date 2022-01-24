/674823/أزمة-الزيادة-السكانية-بمناقشات-دفاع-النواب-صور

كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بجهود مضنية لصناعة حالة من التوعية لدي المرأة المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي، بحضور المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة وممثلي وزارة الصحة.

وأشارت إلى وجود ورش من العمل تهتم بالتوعية بأهم قضايا المرأة، لأن التنمية البشرية هي أهم شئ لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع عالمي يضمن للمصريين التغيير للأفضل.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة نظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن كل خطبة جمعة أو وعظ يوم الأحد هى مبادرة من مبادرات التنمية، ولذلك علينا توعية الناس أن الأديان تساعد على تطوير الإنسان وتهتم بالكائن الأضعف وهى المرأة والطفل، وتابعت، إن مبادرات الراهبات والواعظات التي قمنا بعملها في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.

أزمة الزيادة السكانية بمناقشات دفاع النواب «صور»

وأكدت أن الرسالة من رجال الدين تكون أكثر تأثيرا وتلقي قبولا لدي الناس، مضيفة :"الاستثمار فى الفتيات هو أستمار من أجل مستقبل مشرق لمصر".

وقالت مايا مرسي: "التوعية مهمة لكن التشريعات أهم"، مطالبة بالاهتمام بالتعليم والقوانين الخاصة بتغليظ زواج القاصرات متمنية أن لا لا يكون هناك تحايل على القوانين".

ودعت مجلس النواب أن يشمل برعايته القوانين التى تهتم بالطفل والأسرة".

من جانبه وجه اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لكل أجهزة الدولة التى تساهم فى مواجهة الزيادة السكنية وتعمل على ضبط المشكلة السكانية.

وقال: أزمة الزيادة السكانية تحتاج إلي ضبط لأنها اهم مشكلات تواجه الدولة وتعتبر الأخطر، مشيرا إلى أن هناك جهودا بذلت من أجهزة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن القيادة السياسة توجه بشكل دائم مواجهة الزيادة السكانية لأنها من المشكلات الخطيرة، مشيرا إلى أن المواجهة ليست مهمة وزارة وأحدة أو جهة وأحدة بل هي مهمة كل أجهزة ووزارات الدولة المصرية.