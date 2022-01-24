الظهير الأيسر يحرس مرمى جزر القمر أمام الكاميرون

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب جزر القمر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الكاميرون ضمن لقائات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل منتخب جزر القمر بتشكيل اضطراري، بعد إصابة الثلاثة حراس بفيروس كورونا، قبل أن يتم شفاء أحدهم، وأوصت اللجنة المنظمة بدخولة في الحجر لخمسة أيام، ليستعين الجهاز الفني بالاعب شاكر الهادهور الظهير الأيسر، في مركز حراسة المرمى.

تشكيل جزر القمر لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: شاكر الهادهور

الدفاع: ناكيبو أبوباكاري - يوان زاهاري - نديم عبدو - محمد يوسف

الوسط: فؤاد باشيرو - رافيدين عبد الله - أحمد موغني - بينجالود يوسف

الهجوم: إل فارادو بن نابوهان - محمد ماتشامنجا

تأهل تاريخي لمنتخب جزر القمر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا خلال المشاركة الأولى في الكان

ضمن منتخب جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وغانا والجابون، وخطف بطاقة التأهل الثالثة من المجموعة بعد إقصاء غانا في مفاجئة كبيرة.

وتمكن منتخب جزر القمر الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية، وتضرب جزر القمر موعداً أمام الكاميرون صاحب الأرض.

وضمن جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي بعد خسارة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار وفوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

وتقام مباراة الكاميرون وجزر القمر يوم الأثنين المقبل في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.