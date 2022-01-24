/674833/ريهام-سعيد-عن-نتفليكس-أما-هي-منصة-منحلة-عندكوا-ليه

أعربت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد عن غضبها، من الهجوم المريع الذي نشبه عدد كبير من الشعب المصري لمنصة نتفليكس، خاصة بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي لم يحرز على إعجاب العديد.

دوت الخليج يرصد هجوم ريهام سعيد على منتقدي نتفليكس وفيلم أصحاب ولا أعز

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هو بس سؤال، أما هي منصة منحلة، هي عندكوا ليه الأبلكيشن، وبتتفرجوا ليه على الافلام المنحلة».

هذا حرصت الإعلامية ريهام سعيد الدفاع عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تخوض بطلولته الفنانة المصرية منى زكي، بجانب عدد من النجوم اللبنانين، وذلك بعد الجدل المثار حول العمل بأنه يشجع على المثلية الجنسية.

دفاع ريهام سعيد عن فيلم أصحاب ولا أعز

وفجرت ريهام سعيد مجموعة تصريحات جريئة خلال لايف بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن فيلم أصحاب ولا أعز وعن الفنانة منى زكي بوجه التحديد، فجاء على النحو الآتي:

- الفيلم بيبينلك إنك عايش مع ناس حواليك بس انت متعرفهمش.

- فكرة أنه بيشجع على المثلية ما يشجع إنت شاغل دماغك ليه.

- منى زكي ممثلة جامدة وعبقرية.

-مستغربة أن آي حد مش عاجبه حاجة عايز يمنعها متخليك في مشاكلك.

-الهدف بتاع الفيلم ملهوش علاقة بالشذوذ و الكلام دة.

- الفيلم اتهاجم على منصة ملهاش دعوه بينا واللي داخله هو اللي مختار.

- لو بيناقش الشذوذ الجنسي فدي حاجة موجودة.

- فيلم أبو صدام فيه مشاهد أجرأ منه وبيتبع المصنفات الفنية ومتهاجمش.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.