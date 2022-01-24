عاجل.. عبدالمجيد تبون يلتقى بالجالية الجزائرية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، التقى بمقر إقامته بالقاهرة، اليوم الإثنين، مع الجالية الجزائرية فى مصر.





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بمطار القاهرة الدولى، الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون. ويحل الرئيس الجزائرى، ضيفًا عزيزًا على بلده الثانى مصر فى زيارة عمل لمدة يومين.

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