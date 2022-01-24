محافظ دمياط تبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص استعدادًا لمؤتمر كوب 27

جدة - نرمين السيد - بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الاثنين، مع ممثلى شركة "سيجنفاى مصر"، التى تعمل فى مجال الطاقة ومؤسسة "مناخ أرضنا"، عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والخاصة بالبيئة، التى تأتى فى إطار الاستعدادات للمؤتمر السابع والعشرين لدول اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 27"، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.





واستعرض الطرفان آليات مد جسور التواصل مع تلك الجهات، واطلعت المحافظ على مقترحات شركة "سيجنفاى" بمجال الطاقة والاستدامة، وذلك لطرح حلول تكنولوجية لإضاءة المشروعات المختلفة وتجميل الميادين والمعالم الأثرية، واستغلالها فى عمليات الزيادة الإنتاجية خاصة بالمزارع السمكية والدواجن، وأيضًا تقديم استشارات ونشر التوعية المجتمعية بالقضايا المختلفة، فضلاً عن استخدام الأشعة فوق البنفسجية فى عمليات التعقيم. وفى السياق ذاته، ناقشت المحافظ سُبل إطلاق مسابقة من خلال مؤسسة "مناخ أرضنا"، تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، بهدف بناء قدرات أبناء المحافظة، بمختلف المناطق، وتوعيتهم بقضايا المناخ. ورحبت الدكتورة منال عوض بمحاور الشراكة، خاصة فى الجانب المتعلق ببناء القدرات بمختلف المجالات، مؤكدة تطلعها إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ، التى تتفق مع رؤية الدولة للحفاظ على البيئة والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

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