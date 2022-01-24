« أنا شايفه عادي»..أميرة صابر تطالب بالإهتمام بميزانيات الإبداع الفني لخلق جيل أكثر وعيا

/674831/أنا-شايفه-عاديأميرة-صابر-تطالب-بالإهتمام-بميزانيات-الإبداع-الفني-لخلق-جيل-أكثر-وعيا

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لا يوجد هناك أحد ضد حرية الفن والإبداع ، مضيفة “ ذائقتي الفنية شافت الفيلم إنه فيلم عادي، الاما شوفت نقد فني”، مطالبة بضرورة النظر والإهتمام بالمكون الثقافي للمجتمع، لافتا إلى أن هناك دول دعمت الفن فى أزمة كوفيد لأهميته فى تشكيل الوعي، موضحة أن اولياء الأمور يتطيعون التحكم فى ما يمكن أن يشاهده أبنائها.

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واشارت عضو مجلس النواب، أن فيلم “ أصحاب ولا أعز” الذي أثار الجدل أصبح رقم واحد على منصة النتفلكس، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بالثقافة الفنية المجتمعية لخلق جيل أكثر وعيا من خلال الإهتمام بميزنيات الابداع الفني، مما يساهم فى تشكيل الزوق العام، ودعم الوعي والثقافة واختيار ما يمكن مشاهدته، مضيفة “ أن شتم الممثلة وطلب طلاقها يعتبر ردة ثقافية”، موضحة أنه تم إطلاق أفلام أكثر جرأة من ذلك.

أشادت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، برد مؤسسة “حياة كريمة” بشأن الجدل الذي أثاره فيلم “ريش” سابقا، «لايمكن أن يسيئ فيلم لسمعة مصر»مؤكدة إنه أذكي ربط من خلال النقد البناء .

هذا وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

وسيدور النقاش في هذا الاطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.