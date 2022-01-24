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/674837/نائبة-التنسيقية-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-بشأن-غلاء-وعشوائية-مصاريف-المدارس-الخاصة-والأنترناشيونال
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة بشأن غلاء وعشوائية مصاريف المدارس الخاصة والأنترناشيونال.
دوت الخليج
غلاء مدارس الانترناشينونال
وجاء فى الطـلب الأتـى:-
وأوضحت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، أن مصـاريف المدارس الخاصـة تعتبر هي من الأمور التي يسـعي أولياء الأمور إلى توفيرها لأبنائهم كل عام ، و هذه المصـاريف ليســت ثابتة بل تتغير كل عام بشكل عشوائى دون مراعاة الظروف الأجتماعية للأسرة المصرية الحريصـة على تقديم أفضل مسـتوى تعليـمى لأبنـائها .
رسوم المدارس الخاصة
وأشارت النائبة نشوى الشريفن إلى أن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تبقي دائما مثـار جـدل لا يتوقف ،وسـط أولياء الأمور الذين يشـكون ارتفـاعـا غيـر مبـرر للأقسـاط ، مطالبين بضـرورة التدخـل و إعـادة النظـر في رسـوم بعض المدارس الخاصة التي شكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن بمعـادلة التميز العلـمى و الميزانية ، وتحول بعضها إلى مشـاريع استثمارية هدفـها الربح على حسـاب الطـلبة و أســرهم .
وقالت الشريف إن بعض المدارس تتقاضـى رسوما إضافية تحت مسـميات مخـتلفة منهـا أنشـطة و رحـلات و مسـاعدات و أدوات مدرسـية ، ما يجـعل الأهـل مضـطرين للدفع حيث أصبحت تلك المطالبات باباً اَخرللكـسـب و الربح ، ناهيك عن الأقساط المدرسـية المرتفعـة بالأسـاس.
كما إن هناك اســتغلالا ماديا كبيرا تفرضـه بعض المـدارس على الطلبة ،فبالإضافة للمبالغة بالرسوم الدراسية ، تقوم المدرسة برفع أسعار الزى المدرسي و الكتب الاضافية و النشاطات الأخرى الرياضـية ،غير مكترثين بأولياء الأمور ووضعهم المادي.
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