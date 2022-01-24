/674837/نائبة-التنسيقية-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-بشأن-غلاء-وعشوائية-مصاريف-المدارس-الخاصة-والأنترناشيونال

دوت الخليج

غلاء مدارس الانترناشينونال

وجاء فى الطـلب الأتـى:-

وأوضحت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، أن مصـاريف المدارس الخاصـة تعتبر هي من الأمور التي يسـعي أولياء الأمور إلى توفيرها لأبنائهم كل عام ، و هذه المصـاريف ليســت ثابتة بل تتغير كل عام بشكل عشوائى دون مراعاة الظروف الأجتماعية للأسرة المصرية الحريصـة على تقديم أفضل مسـتوى تعليـمى لأبنـائها .

رسوم المدارس الخاصة

وأشارت النائبة نشوى الشريفن إلى أن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تبقي دائما مثـار جـدل لا يتوقف ،وسـط أولياء الأمور الذين يشـكون ارتفـاعـا غيـر مبـرر للأقسـاط ، مطالبين بضـرورة التدخـل و إعـادة النظـر في رسـوم بعض المدارس الخاصة التي شكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن بمعـادلة التميز العلـمى و الميزانية ، وتحول بعضها إلى مشـاريع استثمارية هدفـها الربح على حسـاب الطـلبة و أســرهم .

وقالت الشريف إن بعض المدارس تتقاضـى رسوما إضافية تحت مسـميات مخـتلفة منهـا أنشـطة و رحـلات و مسـاعدات و أدوات مدرسـية ، ما يجـعل الأهـل مضـطرين للدفع حيث أصبحت تلك المطالبات باباً اَخرللكـسـب و الربح ، ناهيك عن الأقساط المدرسـية المرتفعـة بالأسـاس.

كما إن هناك اســتغلالا ماديا كبيرا تفرضـه بعض المـدارس على الطلبة ،فبالإضافة للمبالغة بالرسوم الدراسية ، تقوم المدرسة برفع أسعار الزى المدرسي و الكتب الاضافية و النشاطات الأخرى الرياضـية ،غير مكترثين بأولياء الأمور ووضعهم المادي.