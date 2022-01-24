"رفعتوا راسنا واسعدتونا".. أصالة تدعم منى زكى بعد أزمة أصحاب ولا أعز

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دوت الخليج

أصالة تدعم منى زكى عبر الانستجرام

ونشرت أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "من حسن حظي تابعت إمبارح هالفيلم الرهيب المتقن بشكل رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبإلخص منى ذكي الّلي ماشفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها".

وأصافت: "هذه الست تستحق التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفن مالهم مثيل، تسمرت مكاني طول مدة الفيلم وإستمتعت وإنبهرت بالفن والتحدي والفكره والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقوله وإياد نصار الرهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيره المستفزه اللي خلتني أتمنى من جوا قلبي ألطشها كفين على وشها خليها غصبن عنها ماتطلع من البيت".

وتابعت "الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبيّه بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر وإحترام أكتر لأنّه الأجنبي من هالقصص أكتر بكتير حريّه وأكتر جرأه بالحكي والصور، وأنا جدّاً فخوره بالمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكل المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب".

وأختتمت النجمة السورية بتحية إلى صناع العمل: "براڤو براڤو براڤو ياسيدات وياأساتذه رفعتوا راسنا وأسعدتونا".

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".