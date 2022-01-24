/674842/نادر-السيد-لا-يجب-مقارنة-النني-بمحمد-صلاح

تحدث نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، حول الهجوم الذي يتعرض له محمد النني، خلال المباريات في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية ببرنامج "في الاستاد" عبر نجوم اف ام: "نستطيع ان نظهر امام كوت ديفوار بشكل جيد، المنتخب الإفواري خطوطه ستكون مفتوحة ولدينا خط دفاع مميز، وشال منتخب مصر في أوقات كتير".

وأضاف: " نستطيع لعب الكرة على الارض بشكل سريع ونستغل قدرات محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد، فهم لديهم إمكانيات هائلة يستطيعوا من خلالها أن يهدووا مرمى كوت ديفوار".

وزاد: "انتقاد بعض اللاعبين غير منطقي وغير جيد، و أرى أن انتقاد محمد النني سببه مقارنته بصلاح، امر غير صحيح، لأن مهامه في الملعب مختلفة".

وأردف: "النني في أرسنال منذ فترة وهذا يدل على انه لاعب جيد، مهمة النني بناء هجمة بشكل صحيح ويقوم بذلك الدور بشكل جيد".

جاهزية جميع أفراد بعثة منتخب مصر لمباراة كوت ديفوار بعد إعلان مسحات كورونا

خضعت بعثة منتخب مصر إلى مسحة كورونا أمس الأحد وذلك استعدادا لمباراة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

مسحة كورونا منتخب مصر

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

وزاد "سيكون هناك 300 مشجع من مصر قادمين يوم المباراة هذا بالإضافة للجالية المصري في الكاميرون، سيكون لها تواجد بشكل كبير، ونبحث عن تذاكر الدرجة الأولى لإراحة الجماهير".

وتابع "لا أحب الحديث عن الأجواء في الكاميرون حاليا وأرى أن اللاعبين سوف يكون هناك تواجد جيد منهم خلال المباراة القادمة، ولديهم القدرة والرغبة في عبور هذه المرحلة الهامة للغاية".