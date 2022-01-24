/674845/طارق-شكري-نقل-أهالي-الحي-السابع-والسادس-لا-توجد-ضمن-خطة-تطوير-المدينة-حتى-الان

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بدأت أمس، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه على برنامج حضرة المواطن تقديم الأإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة الحديث اليوم، منوها أن اللجنة وافقت من حيث المبدء على القانون والذي يتعلق بالوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية بغير الغرض السكني، أي الوحدات المؤجرة تجاريا، ولكيانات اعتبارية.

طارق شكري: نقل أهالي الحي السابع والسادس لا توجد ضمن خطة تطوير المدينة حتى الان

ونوه شكري أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولكن دون الاخلال بحقوق المواطن، موضحا أنه من هذا المنطلق تم اقتراح مشروع القانون والذي ينص على اخلاء هذه الوحدات بمدة اقصاها 5 سنوات وبزيادة القيمة الايجارية العام الاول بنسبة 5 اضعاف، ثم بنسبة 15 % حتى انتهاء هذه السنوات لتسليم الوحدة.

خطة تطوير الحي السادس والسابع

وعن خطة تطوير الحي السادس والسابع بمدينة نصر، قال شكري أنه حريص على عدم خروج الاهالي من هذه المنطقة موضحا ان الغرض تطوير المكان حتى الان، حيث ان الخطة تحدد المناطق الذي سيتم تطويرها حيث ان كل ما تنم عمله عملية حصر للوحدات .