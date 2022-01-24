"مشاكل بالرئة".. إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

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دوت الخليج

الحالة الصحية لجلال الشرقاوي

وكتبت عبير الشرقاوي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”، قائلة: “بابا أصيب بكورونا و الرئة فيها مشاكل . رجاءآ الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت”.

من هو المخرج جلال الشرقاوي

يذكر أن المخرج جلال الشرقاوي له تاريخ طويل فى الفن خاصة في مجال المسرح، من مواليد 14 يونيو 1934 ، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954 ، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج. عمل في أول حياته مدرس للعلوم وشغل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التي أخرجها ، " دنيا حبيتي ، دنيا أراجوزات ، كوتش ، أنا متفائل تصور ، حودة كرامة، أشطة وعسل، الجنزير، دستور يااسيادنا ، الخديوي ، تتجوزيني ياعسل ، بحبك يامجرم ، عطية الإرهابية “

وفى سياق أخر أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن إصابة أبنتها لارا بفيروس كورونا المستجد، وكتبت أسما شريف منير بخاصية "الاستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" قائلة:" لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا ستر".

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: "الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله".

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: "عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني".

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: "يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق".

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت:"أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم الـ 15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9".