عزالعرب يكشف لـ مساء dmc الملفات المطروحة على جدول أعمال السيسى وتبون

جدة - نرمين السيد - قال محمد عزالعرب رئيس وحدة الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن هناك عددا من الملفات التى ستكون على جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، الذى يزور مصر حاليًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن أول هذه الملفات هو الملف الليبى، خصوصا وأن مصر والجزائر من أبرز دول جوار ليبيا، ووضع خطة عمل مشتركة لتحقيق استقرار ليبيا وإقامة الانتخابات الليبية فى أقرب وقت ممكن، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح أن الرئيسين سيبحثان مدى إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لا سيما وأن هناك جهود تبذل من قبل دول عربية لعودة سوريا إلى الجامعة قبل استضافة الجزائر للقمة التى تأجلت لعامين بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم بحث دعم تونس، خصوصا وأن مصر والجزائر يدعمان القرارات التى أصدرها الرئيس التونسى قيس صعيد لتحقيق الاستقرار فى تونس، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة القضية الفلسطينية أيضَا سواء على صعيد المصالحة الوطنية أو استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أن الملف الخامس هو التعاون الثنائى سواء الأمنى والاقتصادى والاستخباراتى والدبلوماسى، مشيرًا إلى أن الجزائر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى مصر.