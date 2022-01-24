عاجل- 4 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من المنخفض القطبى (تفاصيل بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب تلقبات الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يضرب أنحاء البلاد منخفض قطبى قوى عالى الفاعلية قارس البرودة، ابتداء من مساء غد الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل.





وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم الخروج يوم الأربعاء إلا للضرورة، والقيادة بهدوء أثناء تساقط الأمطار، وعدم الوقوف بجانب الأعمدة الكهربائية، وعدم الوقوف بجانب اللوحات الإعلانية والأشجار.

وتتميز الظواهر المتوقعة فى هذا المنخفض فى سقوط أمطار شديدة الغزارة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط قوى للرياح الباردة، تساقط الثلوج الكثيفة.

وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة مع مساء يوم الثلاثاء على غرب البلاد ومع الساعات الأولى من يوم الأربعاء حيث تبدأ الحالة تدريجيا على غرب البلاد عند (السلوم - مرسى مطروح - الضبعة - العلمين)، وتكون الأمطار شديدة الغزارة مع تساقط حبات البرد.

ومع صباح يوم الأربعاء ندخل فى ذروة حالة عدم الاستقرار، وتبدأ السحب الممطرة بغزارة تتقدم إلى (الإسكندرية - برج البرلس - البحيرة - كفر الشيخ- المحله الكبرى - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - طنطا - المنوفية - الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزه - 6 أكتوبر)، ومتوقع أن تكون الأمطار شديدة الغزارة مع تساقط حبات برد كثيفة على المناطق المذكورة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط الثلوج على (شرق القاهرة - طريق الزعفرانة ورأس غارب - سانت كاترين)، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى منتصف الليل والساعات الأولى من يوم الخميس.

ويتوقع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وهذا الانخفاض لم يحدث منذ بداية فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهره العظمى 10° والصغرى 3°، والإسكندرية العظمى 11° والصغرى 9°، وسانت كاترين العظمى 2° الصغرى -4°.

ويسود نشاط قوى للرياح مع هبات قوية على أغلب أنحاء البلاد، كما يسود اضطراب فى حركة الملاحة فى البحر المتوسط ولا يسمح لأعمال الصيد ويصل ارتفاع الموج إلى 4 متر، أما البحر الأحمر فيكون من معتدل إلى مضطرب أحيانا ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر.