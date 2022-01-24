جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز يعمل على عودة الوجه الحضارى ليس لحديقة الأزبكية فقط ولكن للمنطقة المحيطة بها، مؤكدًا أن هناك تطوير فى كل القاهرة الخديوية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن حديقة الأزبكية تم إنشائها عام 1872 وكانت مساحتها 18 فدانا ووصلت إلى 9 أفدنة فقط، لافتًا إلى مصر تمتلك العديد من الحدائق التراثية التى تشكل قيمة تاريخية ومزار سياحى يجب المحافظة عليه. وأشار إلى أنه تم توثيق تاريخ حديقة الأزبكية من حيث العمارة والنباتات وكشك الموسيقى والنافورة الأثرية، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق ليتم البدء فى التطوير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنسق الحضارى لـ مساء dmc عن تطوير حديقة الأزبكية: قيمة تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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