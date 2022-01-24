عاجل- ثلوج كثيفة وأمطار شديدة.. ظواهر جوية تسيطر على الطقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتتميز الظواهر المتوقعة فى هذا المنخفض فى سقوط أمطار شديدة الغزارة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط قوى للرياح الباردة، وتساقط الثلوج الكثيفة.

ويتوقع خبراء الأرصاد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة مع مساء يوم الثلاثاء على غرب البلاد ومع الساعات الأولى من يوم الأربعاء حيث تبدأ الحالة تدريجيا على غرب البلاد عند (السلوم - مرسى مطروح - الضبعة - العلمين)، وتكون الأمطار شديدة الغزارة مع تساقط حبات البرد.

وتدخل البلاد، مع صباح يوم الأربعاء، فى ذروة حالة عدم الاستقرار، وتبدأ السحب الممطرة بغزارة تتقدم إلى (الإسكندرية - برج البرلس - البحيرة - كفر الشيخ - المحله الكبرى - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - طنطا - المنوفية - الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزه - 6 أكتوبر)، ومتوقع أن تكون الأمطار شديدة الغزارة مع تساقط حبات برد كثيفة على المناطق المذكورة.

ويتوقع سقوط الثلوج على (شرق القاهرة - طريق الزعفرانة ورأس غارب - سانت كاترين)، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى منتصف الليل والساعات الأولى من يوم الخميس.

ويتوقع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وهذا الانخفاض لم يحدث منذ بداية فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهره العظمى 10° والصغرى 3°، والإسكندرية العظمى 11° والصغرى 9°، وسانت كاترين العظمى 2° الصغرى -4°.