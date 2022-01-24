الرئيس عبد المجيد تبون يلتقى الجالية الجزائرية فى مصر بمقر إقامته.. صور

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين، مع الجالية الجزائرية في القاهرة بمقر إقامته، وذلك بحسب ما أكدته الرئاسة الجزائرية في بيان لها قبل قليل.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلتقى الجالية الجزائرية بالقاهرة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس تبون يلتقي الجالية الجزائرية في مصر

ووصل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل تستمر لمدة يومين.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه الحكم نهاية 2019 إلى مصر بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس المؤقت السابق الراحل عبد القادر بن صالح في يوليو 2019 إلى القاهرة، وحضر خلالها نهائي كأس أمم أفريقيا التي جرت بمصر وفاز بها المنتخب الجزائري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمطار القاهرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.