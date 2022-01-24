مستشار الرئيس للصحة: حالة أوميكرون واحدة قادرة على نقل العدوى لـ16 شخصا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، ارتفاع أعداد المصابين بمتحور أوميكرون فى مصر وعالميا، قائلا: "نتمنى في رمضان الأعداد تقل وحدة المرض تقل ونبدأ نتخلص تدريجيا من الوباء، وفعلا فى حالات كبيرة مصابة بأوميكرون والحالات متزايدة عالميا".

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيرى رمضان وكريمة عوض، أن المتحور الجديد أوميكرون له خصائص مختلفة عن الاصابات السابقة ومشكلته الكبيرة أنه سريع العدوى والاعراض، مفيدا بأن المصاب يمكن نقل العدوى من 16 إلى 17 مصابا.

واستكمل: "فى عائلات بأكملها أصيبت بمتحور أوميكرون بسبب سرعة العدوى الخاصة بالمرض، وأعراضه بتظهر بسرعة وده مختلف عن كورونا ولكن الأعراض بسيطة وتشابه الانفلونزا الموسمية ونسبة إصابة الرئتين أقل حدة من الحالات السابقة".