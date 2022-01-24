/674847/عمرو-زكي-يعتذر-لـ-توريه-من-أفضل-المدافعين-الذي-لعبت-ضدهم

نشر عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق ، صورة تجمعة بقائد كوت ديفوار السابق كولو توريهـ أثناء أحد مباريات الفراعنة مع الأفيال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر عمرو زكي الصورة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها: " من ابرز المدافعين الذي لعبت ضدهم بيج تور".

وجاء ذلك كإعتذار من عمرو زكي بعد تصريحات توريه بأنه مستاء من مهاجم منتخب مصر السابق، بسبب نشر صورته معه وهو يراوغه خلال لقاء مصر وكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2008.

وأعتبر توريه تلك الصورة هي إهانه له ولمنتخب كوت ديفوار، واشار أنه لعب أمام أفضل المهاجمين، ولكن لا أحد منهم ينشر صورة تعتبر إهانة .

قائد كوت ديفوار السابق: على محمد صلاح الإستمرار في ليفربول

كشف نجم منتخب كوت ديفوار السابق، كواو تورية، عن رأيه في رحيل محمد صلاح من الفريق الإنجليزي ليفربول، في الفترة القادمة.

وقال كولو توريه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة: "على محمد صلاح ألا يغادر ليفربول، ليصبح أسطورة فريق الريدز في القادم".

وأضاف: "محمد صلاح لديه 30 عاماً في الوقت الحالي، لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط".

واختتم: "يجب على صلاح أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر ضد كوت ديفوار

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.