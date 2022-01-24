/674850/الكاميرون-تتقدم-على-جزر-القمر-بالشوط-الأول-في-أمم-إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنخب الكاميروني، ونظيرة القاري منتخب جزر القمر، بنتيجة هدف دون رد، لأصحاب الأرض، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.

ويدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم، بدون حارس مرمى أساسي، بعد إستبعاد الثنائي، وإصابة الثالث بفيروس كورونا المستجد، ليحل الظهير الأيمن في حراسة المرمى.

تشكيل الكاميرون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي، ميشيل نجادو، جان كاستيليتو، نوهو تولو

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندريه زامبو، تشوبو موتينج

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل إكامبي، فينسيت أبو بكر

تشكيل جزر القمر لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: شاكر الهادهور

الدفاع: ناكيبو أبوباكاري - يوان زاهاري - نديم عبدو - محمد يوسف

الوسط: فؤاد باشيرو - رافيدين عبد الله - أحمد موغني - بينجالود يوسف

الهجوم: إل فارادو بن نابوهان - محمد ماتشامنجا

تأهل تاريخي لمنتخب جزر القمر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا خلال المشاركة الأولى في الكان

ضمن منتخب جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وغانا والجابون، وخطف بطاقة التأهل الثالثة من المجموعة بعد إقصاء غانا في مفاجئة كبيرة.

وتمكن منتخب جزر القمر الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية، وتضرب جزر القمر موعداً أمام الكاميرون صاحب الأرض.

وضمن جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي بعد خسارة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار وفوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

وتقام مباراة الكاميرون وجزر القمر يوم الأثنين المقبل في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.