/674853/المئات-يشيعون-جثمان-الشيخ-سيد-أحمد-وزوجته-ونجله-بقرية-لقانه-بالبحيرة

شيع المئات من أهالي قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، جثمان قارئ القرآن وزوجته ونجلهما، حيث لقيوا مصرعهم مساء أمس الأحد، بعد استنشاقهم الغاز داخل منزلهم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية لقانة خلال تشييعهم جثمان قارئ القرآن وزوجته ونجلهما، وسط مشهد مفجع تألم له جميع أهالي القرية والقرى المجاورة.

المئات يشيعون جثمان الشيخ سيد أحمد وزوجته ونجله بقرية لقانه بالبحيرة

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت ومديرية الأمن لمكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين فضيلة الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزى، تم التحفظ على الجثامين داخل المنزل وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم نقل المصابين الـ9 لمستشفى إيتاى البارود حيث تبين إصابتهم بحالة اختناق وتبين أنهم أحفاد المجنى عليه الأول وأمهاتهم وهم كل من ( ندى وائل سيد أحمد عيسى ٨ سنوات وأحمد وائل سيد أحمد عيسى ٥ سنوات ونهلة أحمد البنا ٣٥ سنة ربة منزل وياسمين عادل المزين ٤٢ سنة ربة منزل وميار وائل سيد أحمد عيسى ١٢ سنة وأحمد محمد سيد أحمد عيسى ٣ سنوات وفريدة محمد سيد أحمد عيسى ٢ سنة وسلمى محمد سيد أحمد عيسى ٧ سنوات وعمر محمد سيد أحمد عيسى ٨ سنوات).

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الوفاة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون من مدفأة كهربائية، وانتقل فريق من نيابة مركز شبراخيت برئاسة المستشار محمود الجندى رئيس النيابة لمناظرة الجثامين ومعاينة مكان الواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وتم التحفظ على الجثامين الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وعلى جانب أكد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى إيتاى البارود المركزى بالبحيرة، على استقرار حالة ضحايا حادث قرية لقانه الـ٩ بعد إجراء الإسعافات الطبية لهم وبيان أسباب إصابتهم.

ولفت إلى أنه تبين عدم تناولهم أى وجبات غذائية وتبين إصابتهم بحالة دوار واختناق غاز متسرب من دفاية.. وتم حجز المصابين بقسم الطوارئ تحت الملاحظة.

وكشفت مصادر أمنية، أن سبب الحادث المروع الذى راح ضحيته قارئ القرآن وزوجته ونجله وأصيب ٩ من أفراد أسرته بالبحيرة هو استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون من مدفأة كان المجنى عليهم يجلسون بجوارها للتدفئة من برودة الطقس.