صاحب التاكسى المحترق بالجيزة: لسانى عاجز عن شكر الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال حسين، لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "ربنا كرمنى، ومكنتش أتخيل فى الفترة القليلة دى ربنا يدينى الأحسن فالأحسن، فى فترة عربية ألاقى معايا عربية، وألاقى استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومبادرة حياة كريمة مسابونيش إلا ومعايا عربية جديد".

وأضاف: "تشكر يا ريس، لسانى عاجز عن الشكر، وولادى كلهم سعداء بالعربية الجديدة".

وتكفلت مؤسسة حياة كريمة، بشراء سيارة جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك أثر حادث الحريق الذى تعرضت له سيارته الأجرةفى محافظة الجيزة.

وعلى الفور وبعد تداول الخبرعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى توجهت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة للاستعلام عن حالته حيث تبين إنه يعول أسرته والمكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلى والدته والمقيمة معه، كما تبين أنه أب لطفلين الأول طالب فى معهد التمريض والثانية طالبة بالصف الثانى الإعدادى، وكانت سيارته الأجرة هى مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة.