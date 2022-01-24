جلسة مشاورات ثنائية مصرية صومالية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - عُقدت صباح اليوم الإثنين، بالقاهرة، جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال برئاسة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية من الجانب المصرى، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى محمد عبدى حسن.





وتناولت المشاورات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وآفاق التعاون المصرى الصومالى فى المرحلة المقبلة. هذا، وتجدر الاشارة إلى أن غدًا سيشهد انطلاق فعاليات الخلوة الخاصة بمناقشة مستقبل الترتيبات الأمنية في الصومال، والتي ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام لمدة يومين بالقاهرة، بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وعدد من الشركاء الدوليين.

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