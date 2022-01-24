الآثار لـ مساء dmc: مفاجأة فى انتظار المواطنين بعد افتتاح قصر محمد على

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن أبرز المتاحف التى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن متحف عواصم مصر جاهز للافتتاح، وقصر محمد على فى شبرا خلال أسابيع قليلة سيكون جاهز للافتتاح، والمتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية.





وأضاف خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن قصر محمد على من أبرز متاحف القصور فهو تحفة فنية ومعمارية وبه مقتنيات ذات قيمة عالية، متابعا: "منها كرسى العرش بتاع محمد على، وهيكون مفاجأة للناس". وأوضح أن مدينة الفنون فى العاصمة الإدارية غير مسبوقة فى الشرق الأوسط وستكون مفاجأة للأمة المصرية كلها، فهى تحفة معمارية.

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