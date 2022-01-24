"الأرصاد": الحرارة تواصل الانخفاض والصغرى فى القاهرة تصل 5 درجات

كشف محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد عن تطورات حالة الطقس خلال الساعات القادمة مؤكداً أن طقس الغد سيكون باردا خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلًا، وتتزايد فرص الأمطار متوقع من متوسط إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

وتوقع في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on أن تشهد البلاد انخفاضات أخرى في درجة الحرارة بدءا من يوم الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 13 درجة مئوية والصغرى تصل لـ5 درجات، ونشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة، والموجة الحالية ستنتهي مع نهاية شهر يناير.

وكشف أن أكثر الاماكن التي ستشهد إنخفاض في درجات الحرارة ستكون منطقة وسط سيناء يليها محافظات شمال الصعيد، وأكثر مكان دافئ هو جنوب الصعيد والأقصر وأسوان.

وحول دراسة الأرصاد لتغيير توصيف مناخ مصر القديم بأنه حار جاف صيفاً دافيء ممطر شتاء قال شاهين: مع التغيرات المناخية رأينا إنه يكون فيه دراسة لطقس مصر، وهناك لجنة قائمة تدرس توصيف مناخ مصر، وربما نغير توصيف "حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء"، ولم نصل إلى توصيف محدد، لتعقب الحديدي مازحة: "لازم نتأقلم ونبقى زي الدب القطبي".