منتخب الكاميرون يتأهل إلى ربع نهائى أمم أفريقيا بفوز صعب على جزر القمر

تأهل منتخب الكاميرون إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا عقب فوزه الصعب على حساب جزر القمر الشقيق بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب "باول بيا" ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة الكان في نسختها الثالثة والثلاثين.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كارل إيكامبي، وفينسنت أبو بكر في الدقيقتين 29 و70 على التوالي لصالح فريق الكاميرون، بينما جاء هدف جزر القمر الوحيد من اللاعب يوسف مشانجاما في الدقيقة 81.

شهدت المباراة مشاركة شاكر الهدهور، مدافع أيسر منتخب جزر القمر، في مركز حارس المرمى بعد غياب الحراس للإصابة بفيروس كورونا.

بهذه النتيجة يلتقي منتخب الكاميرون نظيره جامبيا في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، ميشيل نجادو، نوهو تولو .

خط الوسط: كولينز فاي، أندري زامبو أنجويسا، مارتين هونجلا، تشوبو موتينج، نيكولاس مومي.

خط الهجوم: كارل توكو ايكامبي، فينسيت أبو بكر.

وجاء تشكيل جامبيا كالتالي:

حراسة المرمى: شاكر الهدهور.

خط الدفاع: يون زاهاري، ناديم عبدو، فؤاد باشيروي، يوسف ماشانجاما،

خط الوسط: عبد الله رافدين، سلامات يوسف، محمد باكي يوسف.

خط الهجوم: ألفاردو بن محمد، سعيد باكاري، أحمد موجني.

ودخل منتخب جزر القمر العربي، المواجهة في ظروف صعبة للغاية وفى ورطة كبيرة، حيث أصاب كورونا 12 شخصا بينهم المدير الفنى والحارسين الأول والثالث في الوقت الذي تعرض فيه الحارس الثاني لإصابة عضلية.

ويتصدر أبو بكر، مهاجم منتخب الكاميرون، قائمة هدافى كأس أمم أفريقيا برصيد 6 أهداف سجلها، كان آخرها الهدف الذي سجله اليوم أمام جزر القمر في المباراة المقامة حالياً أمام جزر القمر حاليا على ملعب "باول بيا" ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وسجل فينسينت أبو بكر 6 أهداف حتى الآن في 4 مباريات خاضها منتخب بلاده ضمن المجموعة الأولى، حيث سجل هدفين فى بوركينا فاسو وهدفين في إثيوبيا وهدف في الرأس الأخضر ومثله في جزر القمر.