/674860/ماذا-ينتظر-المصريين-بدءا-من-يوم-الأربعاء-القادم-الأرصاد-تجيب

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة تقديم الاعلامية لميس الحديد، والمذاع على فضائية أون، متوقعا أن يكون طقس الغد بارد خلال فترات النهار وشديد البرودة ليلا، فيما تتزايد فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

ماذا ينتظر المصريين بدءا من يوم الأربعاء القادم.. الأرصاد تجيب

ونوه ان أن البلاد ستشهد انخفاضات أخرى في درجة الحرارة بدءًا من يوم الأربعاء والخميس المقبلين، حيث ستصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 13 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 5 درجات، مع نشاط للرياح يزيد من الشعور بالبرودة، متوقعًا أن تنتهي الموجة الحالية مع نهاية شهر يناير الجاري.

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية تصل للقاهرة.. والصغرى 7 درجات

هذا وقالت هيئة الارصاد الجوية أنه من المتوقع ان تشهد المحافظات المصرية خلال الايام القليلة المقبلة حالة من الطقس السئ على كافة الانحاء نتيجة لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من منطقة اوربا الشرقية، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير، ستشهد مصر انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوته الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة، أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وأشارت الى انه من المتوقع ان يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما أشارت الى احتمالية اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار، أيضا اضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.