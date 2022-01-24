رئيس إسكان البرلمان يشكر معاون وزير الإسكان وليد عباس "مشاركاته باللجنة ثرية ويحمل رؤية فعالة لحل مشكلات النواب"

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رسائل مطمئنة من معاون وزير الإسكان حول طلبات الإحاطة المعروضة بالمناقشات

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشاركة وليد عباس، معاون وزير الإسكان للرد على عدد من الطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، حيث تضمنت مشاركته العديد من الرسائل التطمينية بشأن وضع حلول على أرض الواقع قابلة للتطبيق، والتغلب على الإشكاليات القائمة، وهو الأمر الذى عبر عنه مقدمى طلبات الإحاطة، حيث تم توجيه الشكر له ولوزارة الإسكان على تعاونها لحل الإشكاليات التى تواجه الموطنين.

دوت الخليج

النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد على التعاطى الجديد من وزارة الإسكان تجاه طلبات الإحاطة،والنقاش والحوار الفعال الذى توصل لنتائج تحقق حلول لطلبات الإحاطة،وهو الأمر الذى أكد عليه أيضا أمين سر اللجنة النائب أمين مسعود، مؤكدا على أن تعاون معاون وزير الإسكان وليد عباس دائما ما يحقق النتائج الإيجابية وطرح الحلول للأزمات التى توجه المواطنين.

طلبات الإحاطة التى كانت محل المناقشة كانت من النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، بشأن معاناة المواطنين حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الثالث لجمعية العاملين بقطاع وزارة الري بسوهاج (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان) من وقف تنفيذ المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم تخصيص التمويل اللازم لإنشاء عمارات الاسكان الاجتماعي المتوسط والمتميز بمركز ومدينة المنشأة – محافظة سوهاج، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تمكين جمعية الإسكان للعاملين بمحافظة بني سويف من استلام قطعة الأرض المشتراة والثابتة بعقد بدل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من تحرير عقد المبادلة بين الطرفين، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من محمد الطوخـي، بشأن عجز مستثمري مدينة العبور عن القيام بأي توسعات باستثماراتهم القائمة لعدم توفير أراضي صناعية لهم بمدينة العبور في الخطط المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رسائل مطمئنة من معاون وزير الإسكان وليد عباس بمناقشات إسكان النواب حول أزمات جمعيات إسكان الرى بسوهاج وبنى سويف

بشأن طلبى النائبة رقية الهلالى، أكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتوافق مع صحيح القانون حيث القدرة على الإنجاز يواجهها سنوات من التسهيلات إلا فى حالات القوة الجبرية التى تمنع من مواصلة العمل، مطالبا النائبة بتقديم مبررات قوية عملت على تعطيل أداء الجمعية والمقاول يتم الإعتماد عليها لتقديم تسهيلات، وهو الأمر الذى اتفق بشأنه النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان، فيما أشادت النائبة رقية الهلالى بتعقيب معاون وزير الإسكان، مؤكدا على أنه سبيل للحل لهه الأزمة والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رجب عبدالعظيم، علق وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط، قائلا: "الكلام مظبوط منذ تقريبا 30 عاما، وهناك توجيهات من الوزير بحل الموضوع".، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إرادة واضحة لحل هذه الإشكالية بما يرضى ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

رسائل مطمئنة من معاون وزير الإسكان وليد عباس بمناقشات إسكان النواب حول أزمات جمعيات إسكان الرى بسوهاج وبنى سويف

وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخى، بشأن عجز مستثمرى مدينة العبور عن القيام بأى توسعات باستثماراتهم القائمة لعدم توفير أراض صناعية لهم بمدينة العبور فى الخطط المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةوقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط، هناك طلب كبير على المناطق الصناعية بمدينة العبور، وهناك منطقة صناعية بالعبور الجديدة، وفيما يخص مدينة العبور يتم الآن مراجعة الأرض المخصصة وفى حال ثبوت عدم استغلالها وفقا لما هو منصوص سيتم سحبها وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين من جديد.

وتابع معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط: "هناك عدد من الأولويات بشأن منح الأراضى تتمثل الأولوية فى منح الأراضى للمصانع المجاورة للأراضى فى حال رغبتهم فى ذلك من أجل عمل توسعات، بالإضافة للصناعات التى تتطلبها الدولة، وأخيرا من يدر للدولة عملة صعبة وذلك لتحقيق المنفعة العامة".