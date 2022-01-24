صديق مصطفى محمد يدخل الإمتحان بدلاً منه والشرطة تتدخل

/674857/صديق-مصطفى-محمد-يدخل-الإمتحان-بدلا-منه-والشرطة-تتدخل

شهد أحد المعاهد المصرية صباح اليوم والواقعة في مركز أبو النمرس بالجيزة، بعد اكتشاف مراقبي إحدى اللجان عملية تزوير لدى أداء شاب للامتحان بدلًا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد المتواجد مع كتيبة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى مركز أبو النمرس بلاغا من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت، بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

مصطفى محمد مع منتخب مصر

ويستعد المنتخب الوطني للقاء كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف جالطة سراي التركي، والذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي منتخب مصر وكوت ديفوار في 22 مواجهة بواقع 15 مباراة رسمية و7 وديات.

فقد خاض المنتخبين 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مصر ضد كوت ديفوار

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.