/674859/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-تفوز-على-جزر-القمر-وتتأهل-لربع-النهائي

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ منتخب الكاميرون بضغط كبير، ولكن تصدت دفاعات جزر القمر لتلك الهجمات الذي عانى بسبب غياب حراسة الثلاثة عن اللقاء.

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني عزز فينسينت ابو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من انفراد كامل، وسجل يوسف مشتغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك أونانا.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.

وبتلك النتيجة يضرب منتخب الكاميرون مواجهة مع جامبيا في ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل الكاميرون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: كولينز فاي، ميشيل نجادو، جان كاستيليتو، نوهو تولو

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندريه زامبو، تشوبو موتينج

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل إكامبي، فينسيت أبو بكر

تشكيل جزر القمر لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: شاكر الهادهور

الدفاع: ناكيبو أبوباكاري - يوان زاهاري - نديم عبدو - محمد يوسف

الوسط: فؤاد باشيرو - رافيدين عبد الله - أحمد موغني - بينجالود يوسف

الهجوم: إل فارادو بن نابوهان - محمد ماتشامنجا

تأهل تاريخي لمنتخب جزر القمر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا خلال المشاركة الأولى في الكان

ضمن منتخب جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتواجد منتخب جزر القمر في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وغانا والجابون، وخطف بطاقة التأهل الثالثة من المجموعة بعد إقصاء غانا في مفاجئة كبيرة.

وتمكن منتخب جزر القمر الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية، وتضرب جزر القمر موعداً أمام الكاميرون صاحب الأرض.

وضمن جزر القمر التأهل للدور ثمن النهائي بعد خسارة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار وفوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

وتقام مباراة الكاميرون وجزر القمر يوم الأثنين المقبل في تمام التاسعة مساء، وتقام على ملعب باول بيا ستاديوم.