/674862/موعد-مباراة-الكاميرون-وجامبيا-بربع-نهائي-أمم-إفريقيا-2021

يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيرة القاري، منتخب جامبيا، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكاميرون وجامبيا، السبت المقبل، في الساتعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب جابوما.

نجح منتخب جامبيا من تحقيق الفوز في دور ثمن النهائي من البطولة، على حساب منتخب غينيا، في لقاء انتهى بنتيجة هدف دون رد.

فيما تأهل المنتخب الكاميروني، للدور ربع النهائي للبطولة، بعد تخطي منتخب جزر القمر، في دور ثمن النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نتيجة غينيا وجامبيا

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقدم لاعبوا منتخب جامبيا مباراة كبيرة وأستطاعوا أن يهددوا مرمى غينيا في أكثر من كرة، بينما سعى المننتخب الغيني أن يسجل واضاع فرصة خطيرة في أخر الدقائق أصدمت بالعارضة أهدرت عليهم التعادل.

وسجل موسى بارو هدف جامبيا الوحيد في الدقيقة 71 بعد انفارده الكامل بالمرمى ليشضعها بشك رائع على يمين الحارس.

نتيجة مباراة الكاميرون وجزر القمر

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ منتخب الكاميرون بضغط كبير، ولكن تصدت دفاعات جزر القمر لتلك الهجمات الذي عانى بسبب غياب حراسة الثلاثة عن اللقاء.

سجل المنتخب الكاميروني الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، عن طريق كارل توكو كامبني، من خلال تسديدة ضعيفة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني عزز فينسينت ابو بكر بالهدف الثاني في الدقيقة 70 من انفراد كامل، وسجل يوسف مشتغاما هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة صاروخية سكنت شباك أونانا.

وتعرض لاعب خط وسط منتخب جزر القمر، للطرد في المباراة في الدقيقة السادسة من صافرة البداية، بعد تدخل قوى على لاعب الكاميرون في وسط الملعب.